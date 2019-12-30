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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростыми переговоры по газу с Украиной, отметив, что пока рано давать прогнозы по данной теме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока нечего сказать. Идут переговоры. Ведется работа. Она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", – заявил Дмитрий Песков.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Предполагается, что в следующем году транзит газа составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года – по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа. Все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.

