"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов

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"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской компании.

Он пояснил, что выплаты прошли в указанные протоколом сроки. В пресс-службе "Нафтогаза" подтвердили получение денег от "Газпрома".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что сумма, которую "Газпром" выплатит Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, является каплей в море по сравнению с потенциальными рисками для России.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Предполагается, что в следующем году транзит газа составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года – по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа. Все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.

