Козак назвал каплей в море выплату Украине 3 млрд долларов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сумма, которую "Газпром" выплатит Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, является каплей в море по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия 24.

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 миллиарда долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море", – заявил он.

По словам вице-премьера, эти суммы были бы намного выше.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Дмитрий Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.