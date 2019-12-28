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Москва 24

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Политика

16:34

Кабмин Украины согласовал мировое соглашение с "Газпромом"

экономика политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по вопросу судебных претензий Антимонопольного комитета (АМКУ) к российскому "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", – указывается на "Урядовом портале".

Соответствующее соглашение подпишет министр юстиции Украины Денис Малюська.

Ранее сообщалось, что "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Представитель российской компании заявил, что выплаты состоялись в сроки, определенные соответствующим протоколом.

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