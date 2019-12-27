Аналитик оценил намерение России и Украины обнулить взаимные претензии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление главы Минэнерго Александра Новака о намерении России и Украины обнулить взаимные претензии 1 января, передает RT.

Эксперт пояснил, что данное решение можно оценить как исключительно позитивное для России, Украины и для стран Евросоюза. При этом Шаповалов выразил надежду, что теперь нынешняя украинская власть будет исходить из интересов народов Украины и ее партнеров.

"И (что Украина. – Прим. ред.) будет ответственным партнером, ответственной стороной данной сделки. Соглашение является компромиссным, оно учитывает интересы всех сторон и, по сути, разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени", – заключил он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 января Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу. Он также добавил, что с нового года снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Дмитрий Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет.

