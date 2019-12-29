Козак прокомментировал выплату 2,9 млрд долларов Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между "плохим и очень плохим".

"2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны – тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Козак назвал выплату Киеву "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. В рамках него "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.