В Кремле оценили слова Лукашенко о "раздорожье" в отношениях РФ и Белоруссии

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Кремль не может согласиться с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в российско-белорусских отношениях, поскольку все последние встречи говорят об обратном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время Россия и Белоруссия находятся "на этапе раздорожья".

В Кремле подчеркнули, что на переговорах в Сочи и Санкт-Петербурге стороны провели очень продуктивные и предметные переговоры. В результате этой "титанической" работы был согласован целый пакет дорожных карт по интеграции.

Песков признал, что определенные вопросы еще остаются, однако это абсолютно не говорит о том, что российско-белорусские отношения находятся в кризисе.

"Уровень интеграции сейчас уже настолько высок, и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Лукашенко сказал, что Россия "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

Стороны ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. К настоящему моменту несогласованными остаются 8 из 31 дорожной карты по углубленной интеграции.

