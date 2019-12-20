Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

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Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия не выполнили многие пункты договора о Союзном государстве с момента его подписания 20 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

"Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и несмотря на то, что многое (и мы с вами это констатировали) не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", – констатировал глава государства.

В ходе встречи между Путиным и Лукашенко белорусский президент согласился со словами коллеги и отметил, что большое достижение соглашения заключается в том, что страны остались партнерами в самых разнообразных сферах.

"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Владимир Путин затронул тему экономики Белоруссии на своей традиционной пресс-конференции в четверг, 19 декабря. По словам главы государства, предоставление Минску дотаций в виде скидок на газ было бы ошибочным решением до принятия положений Союзного государства.

