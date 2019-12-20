Москва и Минск пока не договорились по нефти, газу и налогам – Орешкин

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Россия и Белоруссия по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге не устранили противоречия по наиболее острым вопросам двусторонней повестки. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности", – приводит слова Орешкина "Интерфакс".

По его словам, Москва и Минск не пришли к соглашению по вопросам нефти, газа и налогам.

На ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, президент России сообщил, что предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России было бы ошибочным решением до тех пор, пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами.

Он напомнил, что сегодня средневзвешенная цена по России на газ – 70 долларов за тысячу кубов. 70 – средневзвешенная, 75 – для промышленности и 62 доллара – для населения.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.