Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:55

Москва и Минск пока не договорились по нефти, газу и налогам – Орешкин

власть политика экономика

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Россия и Белоруссия по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге не устранили противоречия по наиболее острым вопросам двусторонней повестки. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности", – приводит слова Орешкина "Интерфакс".

По его словам, Москва и Минск не пришли к соглашению по вопросам нефти, газа и налогам.

На ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, президент России сообщил, что предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России было бы ошибочным решением до тех пор, пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами.

Он напомнил, что сегодня средневзвешенная цена по России на газ – 70 долларов за тысячу кубов. 70 – средневзвешенная, 75 – для промышленности и 62 доллара – для населения.

В настоящее время РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожных карт по углубленной интеграции.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика