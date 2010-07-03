Москва и Минск не согласовали восемь "дорожных карт" интеграции

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Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на переговорах, рассказал посол Белоруссии Владимир Семашко.

При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы. Посол отметил, что переговоры в Сочи прошли в конструктивном и доброжелательном ключе.

"В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос", – цитирует его агентство Sputnik Беларусь.

По словам дипломата, к 1 июня 2020 года стороны планируют подготовить нормативные базы двух стран. Это сотни законодательных актов и десятках межправсоглашений.

Дорожные карты по дальнейшей интеграции России и Белоруссии, которые стали главной темой переговоров Путина и Лукашенко, не получится утвердить в ближайшее время, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Встреча лидеров, полагает аналитик, была больше связана с прагматичным расчетом. Как указал Жарихин, такой подход может не устраивать Лукашенко, передает ТАСС.

При этом аналитик обратил внимание, что на пути дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства стоит ряд препятствий. Это связано в том числе с тем, что Минск не готов делегировать на наднациональный уровень часть полномочий в ответ на экономические преференции.

По мнению Жарихина, многие трудности обусловлены тем, что сближение по политическому треку не идет намеченными темпами и отстает от экономической повестки.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров лидеров двух стран ранее отмечал, что у России и Белоруссии есть понимание того, как решать спорные вопросы. Он добавил, что с понедельника Москва и Минск на экспертном уровне начнут детальную проработку полученных указаний. 20 декабря в Санкт-Петербурге у президентов состоится еще одна встреча.

Переговоры делегаций России и Белоруссии состоялись в Сочи. Встреча длилась 5,5 часа.