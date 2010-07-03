Протестующие против интеграции направились к посольству России в Минске

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Протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России выдвинулись к российскому посольству в Минске. Об этом сообщает РБК.

Акция протеста продолжается второй день подряд. Митингующие собрались на Октябрьской площади в центре Минска с бело-красно-белыми флагами в руках. Они скандируют лозунги: "Да здравствует Белоруссия" и "Независимость".

В настоящее время колонна протестующих движется к посольству России. Около здания дипломатической миссии находятся автозаки и сотрудники полиции.

Протесты в Минске начались на фоне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Встреча глав государств длилась больше пяти часов. Как отметил президент Белоруссии, он приехал на встречу для анализа Договора о Союзном государстве.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры лидеров двух государств.

К середине 2020-го будет разработано унифицированное законодательство. С 2021 года планируется запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

