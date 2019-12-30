Лукашенко и Путин по телефону обсудили поставки нефти и газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили конкретные аспекты поставок нефти и газа в телефонном разговоре, который состоялся в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Созвонившись, президенты поздравили друг друга с предстоящим новым годом, после чего перешли к решению рабочих вопросов.

Взаимодействие по нефти, газу и налогам – последнее препятствие в договоре по проекту о создании Союзного государства России и Белоруссии. Углубленная интеграция подразумевала согласование 31 дорожной карты, и последние три как раз и касаются топливного вопроса.

Кроме того, в 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко настаивает на цене, сопоставимой с внутрироссийской. При этом после переговоров с Путиным он заявил, что в 2020 году из России переправят до 22 миллиардов кубометров топлива и 24-25 миллионов тонн нефти.

По итогам диалога было принято решение о продолжении переговоров по топливным поставкам по линии хозяйствующих субъектов двух стран. Правительства будут разрабатывать газовый контракт до 1 января, однако вероятен вариант с промежуточным соглашением.

