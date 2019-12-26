Орешкин рассказал об обсуждении единого рынка с Белоруссией

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об обсуждении Москвой и Минском создания единого рынка.

"Мы пытаемся взять лучшее из опыта Белоруссии, а они – из нашего опыта. Мы с белорусской стороной стремимся к обмену передовым опытом, а также к тому, чтобы посредством дискуссий и создания единого рынка стать сильнее – как вместе, так и по отдельности", – цитирует его RT.

РФ и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 дорожной карты по углубленной интеграции.

При этом все проекты по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы. К 1 июня 2020 года стороны должны подготовить нормативные базы двух стран.

Александр Лукашенко отмечал, что Россия, добиваясь интеграции, "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск поддержит Москву в случае угрозы со стороны стран Запада.