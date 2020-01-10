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Политика

19:38

Введен экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии

политика экономика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по территории страны. Соответствующий указ подписан президентом республики Александром Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что данные меры предприняты для формирования источника денежных средств, которые будут направлены на ликвидацию возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе. Также это касается любых непредвиденных ситуаций, которые будут связаны с перемещением нефти по республике.

"Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", – сказано в комментарии.

Помимо этого, сообщается, что объектом налогообложения признается транзитная транспортировка нефти и нефтепродуктов по белорусской территории магистральными трубопроводами.

В конце года Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсуждали поставки нефти. 1 января Москва и Минск продлили контракт на поставку газа.

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