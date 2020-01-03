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Поставки газа из РФ в Белоруссию будут осуществлять по цене 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Белоруссии.

"В январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года (127 долларов за 1 тысячу кубометров). Переговорный процесс о поставках природного газа в Республику Беларусь между сторонами продолжается", – заявили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время завершить переговоры с Москвой по поводу поставок нефти в 2020 году с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, белорусский лидер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путины заявил о договоренности с Россией на поставки до 22 миллиардов кубометров топлива, а также 24-25 миллионов тонн нефти.

