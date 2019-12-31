Лукашенко дал поручение о скорейшем завершении переговоров с Россией по нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время завершить переговоры с Москвой по поводу поставок нефти в 2020 году с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что белорусский лидер провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.

По словам Лукашенко, в рамках него обсуждались вопросы, которые были затронуты в телефонной беседе с главой российского государства Владимиром Путиным, о которых сообщалось ранее.

Так, в ходе переговоров лидеры двух стран поговорили о взаимодействии по нефти, газу и налогам, что являлось последним препятствием в договоре по проекту создания Союзного государства России и Белоруссии. Согласно нему предполагалось согласовать 31 дорожную карту.

Также известно, что в уходящем году истекает договор о стоимости поставки российского газа на территорию Белоруссии. Сам Лукашенко настаивает на сопоставимом с внутрироссийским уровне.

После переговоров с Путиным он сделал заявление о переправке до 22 миллиардов кубометров топлива, а также 25 миллионов тонн нефти.