Белоруссия до сих пор не договорилась с Россией по нефти – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не достигнуты договоренности с Россией о поставках нефти. Об этом информирует РИА Новости.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" – сообщил белорусский лидер.

Он отказался от такого предложения и поставил условие: если не будут осуществлены поставки по мировой цене из РФ, то Белоруссия найдет нефть в другом месте. К слову, такой продукт уже был найден, заключил президент Белорусии.

В конце года Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсуждали поставки нефти. 1 января Россия и Белоруссия продлили контракт на поставку газа. Цена поставок была определена на январь и февраль 2020 года.