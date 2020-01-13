Решения по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию примут в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии окончательно решат вопрос с тарифами на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом заявил замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

По его словам, на переговорах ФАС и МАРТ разногласия в позициях сохранились, передает ТАСС.

В конце года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали поставки нефти. 1 января Россия и Белоруссия продлили контракт на поставку газа.

Однако в тот же день российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Белорусская сторона добивалась пересмотра стоимости топлива в меньшую сторону.

В "Белнефтехиме" сообщили, что в конечном итоге цена на нефть для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра в России вырастет на 5 процентов по сравнению со стоимостью сырья в 2019 году. При этом действующая стоимость составляет 83 процента от мировой цены на нефть.

4 января стало известно, что поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена. 9 января президент Белоруссии заявил, что договоренности с Россией о поставках нефти до сих пор не достигнуты. По его мнению, Москва устанавливает цену выше мировой. Лукашенко поставил условие: если не будут осуществлены поставки по мировой цене из РФ, то Белоруссия найдет нефть в другом месте.