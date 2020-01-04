Прокачку нефти на белорусские НПЗ со стороны России возобновили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", – заявил специалист.

Сизов уточнил, что до конца суток в Белоруссию будет перекачано порядка 6 тысяч тонн нефти.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года российские нефтекомпании прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Белорусская сторона добивалась пересмотра стоимости топлива в меньшую сторону.

В "Белнефтехиме" сообщили, что в конечном итоге цена на нефть для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра в России вырастет на 5 процентов по сравнению со стоимостью сырья в 2019 году. При этом действующая стоимость составляет 83 процента от мировой цены на нефть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в 2020 году рассчитывает на поставки 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти.

