"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти к НПЗ Белоруссии

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Российская компания "Транснефть" получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы получили заявку на прокачку в объёме 130 тысяч тонн нефти на "Нафтан", – заявил официальный представитель транспортной монополии Игорь Демин.

По словам специалиста, соответствующие документы на прокачку оформляются.

Накануне стало известно, что Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов с 1 января 2020 года. Предприятия начали работать на подготовленных запасах в минимально допустимом техническом объеме.

Позднее сообщалось, что при подготовке договора на поставки российской нефти белорусская сторона обратилась к партнерам с просьбой снизить цену на топливо.

