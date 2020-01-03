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Экономика

03 января, 23:18

Белоруссия попросила Россию снизить цену на нефть

экономика

Фото: Ведомости/ТАСС/Дмитрий Новожило

Белоруссия просит снизить контрактную цену на российскую нефть. Такова причина отсутствия заключенного контракта на ее поставку на белорусские НПЗ, передает РИА Новости.

"Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении", – объяснил источник.

Россия и Белоруссия до конца прошлого года обсуждали поставки российских углеводородов в республику. Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. Владимир Путин говорил, что дотации для Белоруссии в топливной сфере не планируются, поскольку не решены все вопросы по Союзному государству.

Однако контракты к 1 января не заключили. Белорусские НПЗ ОАО "Нафтан" и Мозырский сообщили об отсутствии контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку топлива. Сейчас заводы обрабатывают уже полученные запасы топлива. Прекращение поставок подтвердили и в "Белнефтехиме".

"Транснефть" тоже отметила, что не получала заявок от нефтедобывающих компаний России на поставки сырья на заводы Белоруссии.

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