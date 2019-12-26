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Экономика

10:25

В "Транснефти" оценили угрозу Лукашенко "забрать" две трубы

экономика политика

Фото: kremlin.ru

Президент "Транснефти" Николай Токарев посчитал политическим заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пригрозил "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает РБК.

"Скорее всего, характер политический всех этих заявлений, по экономике они не проходят", – отметил Токарев.

Он добавил, что подобные идеи требуют детальной экономической проработки, поэтому ни одна из сторон не станет принимать нерациональных решений. При этом многие предложения белорусского лидера "очень трудно реализуемы" на практике, поскольку предусматривают продажу нефти по мировым ценам.

Кроме того, поставки через Польшу существенно увеличат расходы на логистику, заключил глава "Транснефти".

Ранее Лукашенко заявил о своем намерении качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода "Дружба" в случае срыва переговоров с Россией по энергетическим вопросам.

В свою очередь, Владимир Путин объяснял, что дотации для Белоруссии в топливной сфере не планируются, поскольку решены не все вопросы по Союзному государству. Президент России подчеркнул, что за двадцать лет действия Союзного договора Минск и Москва выполнили не все обозначенные договоренности.

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