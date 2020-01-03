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Политика

11:24

"Транснефть" не получила заявки на поставки нефти для НПЗ Белоруссии с 1 января

экономика политика за рубежом

"Транснефть" не получала заявок от нефтедобывающих компаний России на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игорья Демина.

"Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", – заявил специалист.
Он также подтвердил, что транзит через Белоруссию осуществляется в полном объеме в соответствии с действующими соглашениями.

На данный момент загрузка нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии снижена до предельно низкого уровня, допустимого по технологическим параметрам. Эту информацию сообщили непосредственно на заводах и подтвердили в "Белнефтехиме".

Белоруссия и Россия обсуждали вопросы поставок газа и нефти накануне нового года, во время телефонных переговоров президентов стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры государств договорились передать полномочия для переговоров компаниям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова закупить у России около 20 миллиардов кубометров газа и порядка 24-25 миллионов тонн нефти. Кроме того, белорусский лидер рассчитывал на особые цены.

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