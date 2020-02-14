Политолог оценил заявление Лукашенко о намеках России на присоединение Белоруссии

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Минский политолог Алексей Дзермант прокомментировал слова Александра Лукашенко о намеках со стороны Москвы на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.

По словам политолога, несовпадение позиций между Белоруссией и Россией является нормальным переговорным процессом. Он выразил уверенность, что президенты стран уже давно все между собой решили.

"Я думаю, что все вопросы между собой президенты закрыли в Сочи, так что, возможно, Лукашенко озвучил какие-то требования российских элит, которые не устраивают белорусскую сторону. Но это ничего кардинально не изменит в наших отношениях", – цитирует ИА "НСН" слова Дзерманта.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Белорусский лидер сделал это заявление в ходе поездки в Светлогорск Гомельской области. Лукашенко выразил уверенность, что народы обеих стран не захотят пойти по этому пути.

Также президент Белоруссии пояснил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, однако продолжается работа над дорожными картами.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не предлагала Белоруссии объединение стран. Кроме того, Песков ответил на критику российских СМИ со стороны Лукашенко. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что отношение к Белоруссии – вопрос редакционной политики изданий, указав на свободу российского медиапространства.

Ранее стало известно, что за 2019 год число сторонников союза с Россией среди граждан Белоруссии сократилось на 20 процентов. Самое резкое снижение – на 14,7 процента – произошло в период с сентября по декабрь.

Количество сторонников союза Белоруссии с Европой, в свою очередь, увеличилось с 24,4 до 32 процентов. 74,6 процента граждан Белоруссии уверены, что государствам следует быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу.

