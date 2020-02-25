Минск и Москва подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть

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Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба", сообщает РИА Новости.

Как пояснил замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, вовлеченными в эту историю, в частности, контрагенты в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

Согласно открытым источникам, они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Компенсации поступят в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода. При этом окончательная сумма не названа.

19 апреля 2019 года Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть.

По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составил примерно пять миллионов тонн. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

15 мая Самарский районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко и основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева, объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента пересечения российской границы или их задержания. Ружечко и Трушев подозреваются в совершении преступления по статье "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

