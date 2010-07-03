Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

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Самарский районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко и основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева, объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает ТАСС.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента пересечения российской границы или их задержания.

Ружечко и Трушев подозреваются в совершении преступления по статье "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Ранее суд в Самаре признал законным арест трех фигурантов дела о загрязнении нефти – замдиректора "Магистрали" Сергея Баландина, заместителя гендиректора "Нефтеперевалки" Рустама Хуснутдинова и гендиректора "Петронефть актив" Владимира Жоголева. Кроме того, Баландин единственный из всех задержанных, кто написал явку с повинной.

19 апреля Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул он. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составил примерно пять миллионов тонн.

Как пояснил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". В рамках расследования арестовали четырех человек. Материалы дела были переданы в прокуратуру.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.