По делу о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали четырех человек

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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" арестовали четырех человек. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, все материалы дела передали в прокуратуру, задержанных суд отправил в СИЗО. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям: "Кража", "Организация преступного сообщества" и "Приведении в негодность объектов жизнеобеспечения".

Дмитрий Медведев, в свою очередь, потребовал сделать персональные выводы. "Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно, сделать выводы, в том числе и персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает", – цитирует его РИА Новости.

19 апреля Белоруссия проинформировала российскую сторону об ухудшении качества нефти, которая поступает из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул он.

29 апреля началась прокачка нефти от российской линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в сторону границы Белоруссии и РФ. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составляет примерно пять миллионов тонн.

Как пояснил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.