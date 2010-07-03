Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" написал явку с повинной

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Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной. На такой шаг пошел замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, сообщила его адвокат на заседании Самарского областного суда 15 мая.

"Баландин, единственный из всех задержанных, кто написал явку с повинной", − цитирует представителя защиты ТАСС.

Ранее суд в Самаре признал законным арест трех фигурантов дела о загрязнении нефти. Ими, помимо Баландина, оказались заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев.

19 апреля Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть. Ремонт оборудования повлечет большие затраты, которые исчисляются миллионами долларов, подчеркнул он. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составил примерно пять миллионов тонн.

Как пояснил пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин, хлорорганические соединения умышленно вбрасывались через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает топливо ряда малых производителей. Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". В рамках расследования арестовали четырех человек. Материалы дела были переданы в прокуратуру.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.