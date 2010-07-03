В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

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Советник президента "Транснефти" Игорь Демин ответил на слова Антона Силуанова о "косяках" компании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе Минфина", – сказал Демин.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не должно платить за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти, комментируя вопрос, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой".

19 апреля Белоруссия сообщила об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На следующий день председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия потребует от РФ компенсацию за плохую нефть.

По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Белоруссии, Украине и Польше составил примерно пять миллионов тонн.

15 мая самарский районный суд заочно арестовал бывшего генерального директора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко и основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева, объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента пересечения российской границы или их задержания.

Ружечко и Трушев подозреваются в совершении преступления по статье "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, а потом разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а и южный – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

