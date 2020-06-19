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Политика

13:16

Лукашенко заявил о предотвращении попытки дестабилизировать Белоруссию

за рубежом политика происшествия

Фото: ТАСС/Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать попытку дестабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщает RT.

"Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии – это не шутка и не запугивание – и привести страну к некоему "майдану". Такая была цель", – заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, власти давно наблюдали за формированием и активизацией сил, настроенных на "раскачивание" страны. Он также отметил, что к происходящему может быть причастен некто из-за рубежа.

"Для меня нет большей ценности, чем Белоруссия, суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", – подытожил президент.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны по подозрению в неправомерных действиях, которые могут угрожать национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве комментария на произошедшее заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию. Представитель Кремля подчеркнул, что это внутреннее дело самой республики.

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