Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских олигархах

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
В РФ нет олигархов-предпринимателей, которые используют свои деньги для влияния на политику. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В администрации главы государства РФ ответили на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, ранее упомянувшего "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике. "Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании", – прокомментировал Песков слова белорусского лидера.
Представитель Кремля отметил, что олигархами называют предпринимателей, у которых есть политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.
До этого в Кремле оценили мнение Патрушева о деструктивной деятельности США в РФ. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что структуры США ведут деструктивную деятельность в России через некоммерческие организации.
Кроме того, ранее Песков оценил соглашение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти. "Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков", – сказал пресс-секретарь российского президента.
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