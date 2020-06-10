В Кремле оценили мнение Патрушева о деструктивной деятельности США в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что структуры США ведут деструктивную деятельность в России через некоммерческие организации. Об этом сообщает "Газета.ру".
Песков подчеркнул, что в Кремле согласны с этим мнением.
"Это очевидно, это все видно невооруженным взглядом", – сказал пресс-секретарь российского лидера.
По его словам, со стороны США проводится последовательная концептуальная линия такого рода. Он напомнил, что об этом говорилось и ранее.
Патрушев ранее заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории разветвленную сеть неправительственных структур, чтобы внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
Перед голосованием по поправкам в Конституцию, как отметил секретарь Совбеза, Запад может стимулировать активность альтернативных профсоюзных организаций.
В конце мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят дестабилизировать ситуацию в РФ за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом и по рейтингам власти в России. По его мнению, Вашингтону не нужна сильная Россия, они хотят сделать страну как можно слабее.
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