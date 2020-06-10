Секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках "расколоть" российское общество

10:53
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории разветвленную сеть неправительственных структур, чтобы внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств", – объяснил Патрушев.
По его словам, Запад вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, секретарь Совбеза напоминает об антироссийских санкциях в экономической, политической и других сферах.
Перед голосованием по поправкам в Конституцию, как подчеркивает Патрушев, Запад может стимулировать активность альтернативных профсоюзных организаций. "Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием", – предупреждает секретарь Совбеза РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
Ранее сообщалось, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось на Дальнем Востоке. В Магаданской области работники регионального избиркома досрочно соберут голоса в оленеводческих бригадах, а также у сотрудников некоторых горнодобывающих предприятий.
Заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию подали 230 тыс человек
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