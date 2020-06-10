Досрочное голосование по поправкам в Конституцию началось на Дальнем Востоке

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началась 10 июня в регионах Дальнего Востока. Первыми голоса оставят жители труднодоступных сел, заявили ТАСС в избирательных комиссиях дальневосточных регионов.
В Центральной избирательной комиссии предусмотрели проведение голосования не только 1 июля, но и в течение шести дней до установленной даты. В соответствии с законом жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие: в течение 20 дней до даты общероссийского голосования.
На Чукотке члены участковой избирательной комиссии 10 июня отправились из села Канчалан в тундру, чтобы собрать голоса оленеводческих бригад. "Наши коллеги проедут около 600 километров на вездеходах и прибудут на место голосования только через четыре-пять дней. Желание отдать свой голос досрочно высказали 87 работников тундры", – отметила секретарь избиркома Чукотского автономного округа Елена Горбунова.
Помимо того, голоса начали собирать на территории семи муниципалитетов на Сахалине.
В Магаданской области работники регионального избиркома досрочно соберут голоса в оленеводческих бригадах, а также у сотрудников некоторых горнодобывающих предприятий. Так, ожидается, что в Якутии до 1 июля проголосует около 8 тысяч человек.
В отделенных районах Хабаровского края голосование по поправкам в Конституцию начнется с 15 июня. Региональный избирком в Забайкалье приступит к работе 25 июня.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменениям в основном законе 1 июля. Россияне получат возможность совершить волеизъявление в течение шести дней до указанной даты. Данную меру предпримут для обеспечения норм санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Ранее в России заработал справочный центр о голосовании по поправкам в Конституцию. Информационно-справочный центр ЦИК работает каждый день в период с 5 июня по 3 июля с 9:00 до 18:00, в период с 9:00 25 июня до 18:00 2 июля – круглосуточно, 3 июля 2020 года – с 9:00 до 18:00.
В ЦИК заявили об отсутствии установок по явке на голосование по поправкам в Конституцию
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