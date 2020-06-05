В России заработал справочный центр о голосовании по поправкам в Конституцию

16:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России заработал информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом говорится на сайте ЦИК РФ.
В сообщении говорится, что в целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию информационно-справочный центр ЦИК будет работать каждый день в период с 5 июня по 3 июля с 9:00 до 18:00, в период с 9:00 25 июня до 18:00 2 июля – круглосуточно, 3 июля 2020 года – с 9:00 до 18:00.
Участники голосования могут узнать об особенностях реализации прав граждан на участие в голосовании, о сроках и порядке подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и так далее. Получить консультацию можно по телефону +7 (800) 200-00-20.
Россияне, которые находятся за пределами РФ, могут позвонить по номеру +7 (499) 754-00-20.
Ранее ЦИК утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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