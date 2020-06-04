При организации голосования по поправкам в Конституцию проблем не будет – Кремль

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ становится лучше, в связи с чем власти не видят трудностей, связанных с организацией голосования по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, не предвидится сложностей с организацией голосования в том или ином регионе страны. Он обратил внимание, что в настоящий момент "в целом ситуация находится на том самом плато".

"Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", – отметил представитель Кремля. Так, Песков напомнил, что ситуация с COVID-19 мониторится.

Президент подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. При этом желающие совершить волеизъявление смогут сделать это в течение шести дней до назначенной даты.

Так, в ЦИК говорили, что присутствующих на избирательном участке обеспечат средствами индивидуальной защиты. Ко всему прочему, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.