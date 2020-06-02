Песков: ситуация с COVID-19 не скажется на явке при голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, не отразятся на уровне явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
"Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут сказываться на явке, а прогнозировать какие-либо проценты я бы не хотел", – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, в Кремле отмечают улучшение эпидемиологической ситуации.
"Вы видите на улице по всей стране появляется все больше людей и с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель... ситуация существенно улучшится", – добавил он.
Накануне Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам 1 июля. Ожидается, что избирательные участки откроются за неделю до объявленной даты, чтобы у россиян была возможность проголосовать в удобное время.
Глава ЦИК Элла Памфилова обращала внимание, что голосование пройдет в максимально бесконтактном формате. Участников обеспечат средствами индивидуальной защиты, а членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус.
Песков уточнял, что день Общероссийского голосования может быть объявлен нерабочим. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час
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