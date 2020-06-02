ЦИК возобновила работу по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) возобновила работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову.

"Мы наработали серьезный багаж, который позволяет нам с учетом назначения новой даты возобновить наши официальные действия: можем четко определить порядок, когда можно начинать сбор заявлений по мобильному избирателю, когда могут собирать заявления те регионы, которые мы определим в части дистанционного голосования и так далее", – заявила Памфилова.

Она напомнила, что 27 марта из-за коронавирусной инфекции были приостановлены действия комиссии, связанные с датой голосования. Памфилова подчеркнула, что работа комиссии по другим вопросам продолжалась при соблюдении режима самоизоляции.

Накануне Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Избирательные участки откроются за неделю до объявленной даты.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что голосование пройдет с учетом отечественного и зарубежного опыта организации электоральных процедур.

Сенатор отметил, что информированность граждан о содержании поправок "значительно возросла", несмотря на то что информационный фон был сфокусирован на распространении коронавируса.

Сергей Собянин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию является временем, когда граждане должны принять важные решения.