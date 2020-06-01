Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Сергей Собянин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию РФ является временем, когда граждане должны принять важные решения.

Он отметил, что понимает тех, кто считает, что голосование на фоне экономических проблем и пандемии коронавируса кажется не очень уместным. Однако, по словам Собянина, отсутствие принятых решений также является проблемой.

"Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой", – отметил Собянин на своем персональном сайте.

Он заявил, что в настоящий момент важно принять решения, которые позволят избежать проблем в будущем. Собянин призвал быть заранее готовыми к любым вызовам.

"Самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией", – заявил Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что пандемия коронавируса выявила проблемы в организации медицины и науки, а также регионального управления.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституции РФ 1 июля. Кроме того, было принято предложение, введенное главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, согласно которому голосование будет проводиться в течение шести дней до 1 июля.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что голосование по Конституции будет безопасным для граждан. Она отметила, что для обеспечения санитарной безопасности ЦИК и Роспотребнадзором была проведена колоссальная работа.