Голосование по Конституции будет безопасным для людей – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет безопасным для граждан. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже предложенные меры обеспечат голосование более безопасно, чем, скажем, это происходит в повседневной жизни. Чем прогулка, чем поход в учреждение обслуживания или магазин. Можно дать гарантию гражданам, что голосование, и этому сейчас уделяется колоссальное внимание, будет абсолютно безопасным для людей", – уточнила Матвиенко.

По ее словам, Владимир Путин ранее озвучил обязательное условие, которое должно соблюдаться при голосовании. "Президент верен себе, он главное условие поставил при подготовке к голосованию – это безопасность, здоровье и жизнь граждан", – отметила спикер СФ.

Матвиенко добавила, что ЦИК совместно с Роспотребнадзором провела масштабную работу, чтобы общероссийское голосование было без малейших рисков.

Известно, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Информацию озвучил президент РФ во время встречи с рабочей группой по изменениям в основной закон страны. Подписан соответствующий указ.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента, день голосования по Конституции могут сделать нерабочим.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. Голосование должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.