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Политика

16:37

В ЦИК предложили провести голосование по Конституции в течение 6 дней до основной даты

власть политика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная избирательная комиссия РФ предлагает провести голосование по Конституции в течение шести дней до основной объявленной даты. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования", – сказала Памфилова на совещании с Владимиром Путиным.

По ее словам, такой вариант предлагается для того, чтобы у россиян, которые будут голосовать, была возможность сделать это в удобное время.

"Это позволит и избежать очередей и скопления людей на избирательных участках", – добавила она.

Памфилова подчеркнула, что все участники голосования будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками.

По ее словам, перед началом голосования все члены избирательных комиссий пройдут тестирование на наличие COVID-19.

Также председатель ЦИК предложила провести голосование 1 июля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

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