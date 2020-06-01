В ЦИК предложили провести голосование по Конституции 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила провести голосование по внесению изменений в Конституцию 1 июля. Об этом она сообщила в ходе рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова... вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля", – рассказала Памфилова. Предполагается, что всех участников голосования обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.
Путин подчеркнул, что потребуется 30 дней с момента объявления даты голосования. По словам президента, перед голосованием надо отработать механизмы безопасности граждан в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции.
"Что имею в виду: мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать некий механизм", – подчеркнул глава государства.
Как отметил российский президент, в жизнь соотечественников должны войти разрабатываемые требования.
"И используя эти правила, уже организовали бы и общероссийское голосование по поправкам в конституцию", – заключил Путин.
Ранее в ходе совещания сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил провести голосование по изменению Конституции РФ в конце июня этого года. Отмечалось, что на общероссийское голосование вынесут вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"
Кроме того, в ЦИК предложили провести голосование по Конституции за семь дней.
Голосование по проекту обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.
Прогнозировать дату голосования по поправкам еще рано – ТАСС
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