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Политика

16:37

Путин подписал закон об электронном голосовании

политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Возможность дистанционного голосования прописана в рамках изменения закона "Об основных гарантиях избирательных прав". В документе сообщается, что электронное волеизъявление граждане смогут сделать в случае, если они не смогут проголосовать по месту жительства. Для этого будут сформированы цифровые избирательные участки.

Чтобы воспользоваться данной возможностью 13 сентября, в Единый день голосования, россиянину необходимо подать заявление через МФЦ или портал Госуслуг. Если же вопрос находится в компетенции ЦИК, гражданин отправляет запрос через территориальные и участковые комиссии.

Кроме того, в документе говорится, что Центризбирком должен будет определить перечень цифровых участков, которые предложат местные комиссии.

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионах проведут выборы в местные законодательные собрания, а также определят глав субъектов РФ.

Ранее поправка в закон об избирательных правах россиян одобрила Госдума во всех трех чтениях. Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее в России перенесли дату голосования по поправкам в Конституцию РФ в связи с пандемией коронавируса. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что новое время волеизъявления граждан по изменению в Основном законе будет определено самим Путиным.

Прогнозировать дату голосования по поправкам еще рано – ТАСС

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