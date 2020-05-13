В Госдуме приняли закон о переносе выборов глав регионов в случае ЧС

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому разрешается перенос выборов глав регионов в случае введения в субъектах режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), может быть отложено законодательным органом государственной власти субъекта в случае, если на территории данного субъекта либо на территории двух и более муниципальных образований в этом субъекте введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", – приводит Агентство "Москва" выдержку из документа.

Кроме того, в ГД приняли поправку о возможности голосования на выборах в стране по почте и в дистанционном формате.

Также законом позволяется собирать часть подписей в поддержку кандидатов через портал госуслуг.

Голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.