В Госдуму внесли поправку о возможности голосования на выборах по почте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты внесли в Госдуму поправку к закону "Об основных гарантиях избирательных прав" о возможности голосовать на выборах по почте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Вяткина.

"При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования", – заявил Вяткин.

Отмечается, что определять необходимость проведения голосования по почте будет ЦИК. Вяткин подчеркнул, что данная норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Вы знаете, что у нас проведение всенародного голосования регулируется отдельным законом, где четко прописывается, как может и должно проходить всенародное голосование", – подчеркнул Вяткин.

Голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

