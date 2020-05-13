Госдума приняла закон о голосованиях в РФ по почте и дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума одобрила закон о голосованиях на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно.

Депутаты внесли на рассмотрение поправку к закону "Об основных гарантиях избирательных прав" о возможности голосовать на выборах по почте в среду, 13 мая. Определять необходимость данного формата будет ЦИК.

Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Новая мера рассматривается в отношении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и референдумов. Под действие поправки не попадает голосование по обновленной Конституции РФ, поскольку его порядок регулируется отдельным законом.

В редакции первого чтения законопроектом предполагался сбор подписей избирателей с использованием портала госуслуг. При этом возможное число подобных подписей ограничивалось на уровне половины от общего необходимого количества.

Документ также обязывал комиссию, организовывающую конкретные выборы, подготовить образец заполнения заявления. Избиратели при этом сами будут указывать свои фамилию, имя и отчество.

