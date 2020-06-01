МГИК готов к проведению 1 июля голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщает РИА Новости.

"Мы готовы", – заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Владимир Путин объявил о проведении голосования 1 июля. При этом избирательные участки откроются за неделю до объявленной даты. Предполагается, что у россиян, которые будут голосовать, появится возможность сделать это в удобное время.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отметила, что голосование пройдет в максимально бесконтактном формате. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками.

Членов избирательной комиссии протестируют на коронавирус, а участки будут организованы в том числе на улицах.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.