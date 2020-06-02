Участников голосования по поправкам в Конституцию обеспечат средствами защиты от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) обязуется обеспечить участников голосования по поправкам в Конституцию РФ средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову.

Она рассказала, что в целях безопасности масками и перчатками будут обеспечены не только члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ, но и все участники голосования.

В ходе заседания Центризбиркома Памфилова также рассказала, что ЦИК возобновил работу по подготовке и проведению общероссийского голосования после приостановки деятельности из-за коронавирусной инфекции.

Накануне Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Избирательные участки откроются за неделю до объявленной даты.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что голосование пройдет с учетом отечественного и зарубежного опыта организации электоральных процедур.

Сенатор отметил, что информированность граждан о содержании поправок "значительно возросла", несмотря на то что информационный фон был сфокусирован на распространении коронавируса.

Сергей Собянин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию является временем, когда граждане должны принять важные решения.

