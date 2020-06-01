Голосование по Конституции не помешает сдаче ЕГЭ – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что голосование по поправкам в Конституцию в школах не помешает проведению ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

В ходе обсуждения с членами рабочей группы даты проведения голосования президент РФ связался с Кравцовым, чтобы уточнить, не помешает ли проведение голосования сдаче ЕГЭ.

Глава Минпросвещения подтвердил, что это никак не помешает, наоборот, он рассчитывает, что использование школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до 1 июля.

Сергей Собянин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию РФ является временем, когда граждане должны принять важные решения.