ЦИК утвердила порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию

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Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила порядок проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это серьезнейшей этап в развитии избирательных технологий. Мы неоднократно говорили, что пытаемся создавать собственные тренды и формировать собственную повестку дня. Все, что касается дистанционного голосования, то это технология, которую поддерживают не все, но мы считаем, что за ней есть будущее", – заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он отметил, что система была проработана при активном участии правительства Москвы и министерства цифрового развития.

В Минкомсвязи отметили, что новая система основана на данных об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Как заявил руководитель ведомства Максут Шадаев, технология оказалась работоспособной, в ней также доработали недостатки.

Представитель кабмина объяснил, что специалисты уже подготовили электронную форму заявления на участие в электронном голосовании. Она будет доступна на портале госуслуг вплоть до 21 июня пользователям с подтвержденной учетной записью.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. Такое решение было принято для того, чтобы граждане смогли выбрать наиболее удобный для себя момент. На участках также обеспечат все необходимые требования по безопасности.

